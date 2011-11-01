Кабмин одобрил концепцию перехода на биржевую форму продажи угля

Кабинет министров Украины одобрил Концепцию перехода на биржевую форму продажи угля.

Концепция одобрена распоряжением Кабмина №1070-р от 26 октября, текст которого обнародован на правительственном портале.

В документе отмечается, что существующая модель рынка реализации угля через единого государственного оператора госпредприятие «Уголь Украины» сыгравшая позитивную роль на переходном этапе, в настоящее время приводит к снижению инвестиционной привлекательности угольной отрасли в связи с непрозрачностью ценообразования и регулирования сбыта.

Между тем, переход к биржевой модели торговли в первую очередь энергетическим углем будет способствовать созданию прозрачного рынка угольной продукции в Украине и внедрению рыночного механизма ценообразования на основе реального баланса спроса и предложения.

Согласно концепции, государство в лице профильного министерства планирует осуществлять контроль над биржевыми торгами. В частности, Министерство энергетики и угольной промышленности будет устанавливать допустимые коридоры колебания котировок энергетического угля по марочной принадлежности, формировать квалификационные требования к участникам торгов, а также контролировать соблюдение участниками и биржей установленных правил.

Положения концепции планируется реализовать в 2011-2012 гг.

В связи с этим, Кабмин поручил Минэнергоугля совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок подать на утверждение правительства план мероприятий по реализации положений концепции перехода на биржевые торги углем.

Напомним, согласно Программе экономических реформ на 2010-2014 гг., разработанной Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, до конца 2012 года планируется ликвидировать ГП «Уголь Украины».

Справка УНИАН. «Уголь Украины» является оператором оптового рынка угольной продукции, производимой на государственных шахтах. В 2010 году предприятие поставило потребителям 16,4 млн. тонн угольной продукции (из них 15,9 млн. тонн - энергетический уголь), или 65% от общего объема поставок государственными шахтами.