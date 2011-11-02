Турбогенератор блока №2 Ривненской АЭС 1 был отключен системой защиты

1 ноября в 22 ч. 48 мин., на Ривненской АЭС в результате срабатывания системы защиты отключен и остановлен турбогенератор (ТГ-4) энергоблока № 2.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, проведено снижение мощности энергоблока № 2, без прекращения подачи электроэнергии в объединенную энергосистему Украины.

Радиационное и противопожарное состояние на станции - в пределах нормы.