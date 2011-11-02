Новости из Греции продолжили обвал цены нефти

На мировых торгах в среду, 2 ноября, цены на нефть продолжают снижение четвертую торговую сессию подряд на фоне сообщений о том, что греческое правительство в целом поддержало требование премьер-министра Йоргоса Папандреу о проведении референдума относительно пакета помощи стране со стороны ЕС.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже понизилась на 0,76 доллара, или на 0,82%, - до 91,43 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,58 доллара, или на 0,53%, - до 108,96 доллара за баррель.

Премьер-министр Греции в понедельник объявил, что план Евросоюза списать стране чуть менее трети 360-миллиардного долга в обмен на новую многолетнюю программу экономии подлежит народному обсуждению.

Позже международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что считает референдум угрозой стабильности Греции и еврозоны в целом. По оценке Fitch, референдум может привести к отмене программы "затягивания поясов"в Греции, что, в свою очередь, повысит риск ее дефолта и выхода из еврозоны, передает Bloomberg.