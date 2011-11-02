В Киеве стартовали форум “Нефть и газ 2011” и выставка “Энергия и энергетика‘2011”

В Международном выставочном центре в Киеве проходят 15-й Международный форум нефтегазовой промышленности “НЕФТЬ И ГАЗ 2011” и 10-я Международная выставка “ЭНЕРГИЯ И ЭНЕРГЕТИКА‘2011”, основными направлениями которой являются вопросы генерации, передачи и распределения энергии, альтернативные источники энергии и энергосбережение.

Организаторами мероприятий традиционно выступают Министерство топлива и энергетики Украины, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и выставочная компания "АККО Интернешнл". Генеральный партнер выставки - Группа компаний Надра.

Как сообщили УНИАН организаторы, форум и выставка проходят 1-3 ноября.

По информации организаторов, в Форуме “НЕФТЬ И ГАЗ”, который на протяжении многих лет прочно удерживает позиции главного отраслевого мероприятия в Украине, принимают участие представители Кабинета министров Украины, Верховной Рады, отраслевых организаций, дипломатических кругов, а также ведущие специалисты и эксперты нефтегазовой отрасли.

В своем приветственном обращении к участникам, организаторам и гостям выставочного проекта председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН подчеркнул, что на протяжении вот уже 15 лет украинский нефтегазовый форум пользуется все большей популярностью среди руководителей государственных органов власти, работников иностранных представительств, менеджеров ведущих энергетических компаний мира, специалистов и экспертов отрасли, а известность форума на международной арене способствует укреплению положительного имиджа Украины как надежного и предсказуемого делового партнера.

На церемонии торжественного открытия с приветственной речью к участникам и гостям Форума также обратились первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь ПОПОВИЧ, генеральный секретарь Международного газового союза Торстейн ИНДРЕБО, глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Николай ПАШКЕВИЧ, первый заместитель главы Государственной службы геологии и недр Украины Любомир ГОНЧАРУК.

В свою очередь, представители дипломатических миссий отметили стратегическую роль Украины в вопросах добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, а так же выразили готовность к сотрудничеству и обмену опытом. В открытии выставки приняли участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Эйнулла Ядуллаоглу МАДАТЛИ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Украине Акбар ГАСЭМИ-АЛИАБАДИ; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Нигерия в Украине Ибрагим Пада КАСАИ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия Йон Элвэдал ФРЭДРИКСЭН, советник-посланник Посольства Республики Польша в Украине Анджей ГРАБОВСКИ.

В Форуме принимают участие более 120 предприятий из 12 стран мира (Австрии, Венгрии, Германии, Канады, Китая, Кореи, Польши, России, Румынии, США, Украины и Чехии), в выставке - более 70 ведущих предприятий из 14 стран (Австрии, Беларуси, Германии, Израиля, Италии, Латвии, Польши, Португалии, России, Сербии, Турции, Украины, Франции и Чехии).

В экспозиции выставки “НЕФТЬ И ГАЗ” демонстрируется широкий спектр современного оборудования, техники и технологий для разведки и добычи нефти и газа, строительства объектов нефтегазового комплекса, контроля качества и реализации нефтепродуктов и газа. Тематика экспозиции "ЭНЕРГИЯ И ЭНЕРГЕТИКА" охватывает отраслевые направления, включая такие, как проектирование, обслуживание, эксплуатация; производство, передача и распределение энергии; техника, приборы и оборудование; энерго- и ресурсосбережение в промышленности, коммунальном хозяйстве, жилищном строительстве и т. д.; инновационные проекты; альтернативные источники энергии.

Программа Форума, кроме выставки, включает отраслевую Конференцию “Украинский нефтегазовый комплекс 2011”, которая будет транслироваться 2 ноября на сайте http://www.oilgas-expo.com/

Кроме того, состоится ежегодная конференция “Информатизация энергетики”. Заинтересует специалистов и презентация компании ICS group:“Проектирование и строительство фотоэлектрического, ветрового и геотермического оборудования, связанного и не связанного ("offgrid") с электрической сетью”.

Благодаря активной позиции экспонентов и организаторов, мероприятия способствуют активному развитию энергетического и нефтегазового комплексов Украины, привлечению иностранных инвестиций.