Второй энергоблок Ривненской АЭС подключен к сети
10:27, 02 ноября 2011Энергетика
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Турбогенератор энергоблока №2 Ривненской АЭС подключен к энергосети.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».
В настоящее время осуществляется постепенная нагрузка блока.
Как сообщал УНИАН, 1 ноября, в 22 ч. 48 мин., на Ривненской АЭС в результате срабатывания системы защиты отключен и остановлен турбогенератор (ТГ-4) энергоблока № 2. Вследствие этого мощность блока была снижена на 50%.
Сегодня на украинских АЭС в работе находятся 13 из 15 энергоблоков. Продолжаются ремонты на энергоблоке №5 Запорожской АЭС и энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС.
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