Второй энергоблок Ривненской АЭС подключен к сети

Турбогенератор энергоблока №2 Ривненской АЭС подключен к энергосети.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

В настоящее время осуществляется постепенная нагрузка блока.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября, в 22 ч. 48 мин., на Ривненской АЭС в результате срабатывания системы защиты отключен и остановлен турбогенератор (ТГ-4) энергоблока № 2. Вследствие этого мощность блока была снижена на 50%.

Сегодня на украинских АЭС в работе находятся 13 из 15 энергоблоков. Продолжаются ремонты на энергоблоке №5 Запорожской АЭС и энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС.