Россия и Бангладеш подписали соглашение о строительстве АЭС

Москва . Сегодня генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО и министр науки и инновационных технологий Бангладеш Яфеш ОСМАН подписали в Дакке межправительственное соглашение о сооружении первой атомной электростанции на территории Народной Республики Бангладеш.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникаций Госкорпорации «Росатом».

Церемония подписания состоялась в присутствии премьер-министра Бангладеша Шейх Хасины ВАЗЕД.

«Энергетика для нас очень важный вопрос. Нам необходимо ее развитие. Но для нас также важно выполнение всех требований безопасности и предосторожностей (при сооружении АЭС)», - сказала она.

В свою очередь С.КИРИЕНКО отметил, что атомная станция, построенная по российским технологиям, будет соответствовать всем международным т.н. «постфукусимским требованиям». Энергоблоки АЭС будут иметь двойную защитную оболочку реактора, систему пассивного отвода тепла, рекомбинаторы водорода, устройство локализации активной зоны и другие.

Соглашение предусматривает сооружение двух энергоблоков АЭС установленной мощностью 1000 МВт каждый на площадке Руппур (около 200 км от Дакки).

Справка УНИАН. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» управляет всеми ядерными активами Российской Федерации, включая как гражданскую часть атомной отрасли, так и ядерный оружейный комплекс.