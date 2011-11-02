Рост добычи угля в 2011 и 2012 гг. ожидается до 77 и 82 млн.тонн, соответственно - Бойко

Рост добычи угля в Украине в 2011 и 2012 годах на государственных и частных шахтах ожидается до 77 и 82 млн. тонн соответственно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО на расширенном заседании Кабинета министров и Комитета экономических реформ.

«У нас 10% рост добычи угля в этом году и такая же тенденция у нас планируется в следующем году… Мы выходим на цифру 77 млн. тонн по добыче угля на конец года. В следующем году мы планируем перевалить за 80 млн. 81-82 млн. у нас планируется. Это с учетом всех форм собственности (шахт – УНИАН) – и государственных, и частных», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2010 году увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.