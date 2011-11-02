«Черноморнефтегаз» и Rigas Kugu Buvetava подписали договор на поставку плавучей буровой

Сегодня в Киеве ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) и компания Rigas Kugu Buvetava (ОАО «Рижская суфоверфь», Рига, Латвия) подписали договор на поставку самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ).

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, документы подписали председатель правления ОАО «Рижская судоверфь» Василий МЕЛЬНИК и председатель правления ГАО «Черноморнефтегаз» Валерий ЯСЮК в присутствии министра экономики Латвии Даниэля ПАВЛЮТСА и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА.

Как отметил В.ЯСЮК, приобретаемая установка является установкой пятого поколения и будет способна бурить на глубине моря 120 м скважины глубиной до 9000 м.

В свою очередь, Е.БАКУЛИН отметил, что с помощью этой установки и буровой платформы «Петр Годованец» компания уже в 2013 году сможет проводить поисково-разведочное бурение на двух перспективных участках залегания углеводородов в Черном море: площади Субботина и структуре Рифтовая-Осетровая.

«Высокие темпы бурения, которые обеспечивают новые установки, позволят нам быстро исследовать черноморский шельф и, в соответствии с задачами, поставленными Президентом Украины, увеличить добычу в 1,8-2 раза до 2015 года», - сказал он.

Е.БАКУЛИН также добавил, что весь процесс проведения закупки проходил публично и при участии СМИ.

Председатель правления «Рижская судоверфь» В.МЕЛЬНИК подчеркнул, что контракт с украинской компанией является чрезвычайно важным для его страны и заверил, что «Рижская судоверфь» приложит максимум усилий для его качественного исполнения согласно предусмотренных сроков.

Как сообщал УНИАН, 17 октября тендерный комитет ГАО «Черноморнефтегаз» признал компанию Rigas Kugu Buvetava (ОАО «Рижская суфоверфь», Рига, Латвия) победителем открытого тендера на закупку еще одной СПБУ. «Рижская судоверфь» предложила «Черноморнефтегазу» поставку плавучей буровой установки по самой низкой цене из всех претендентов - 399,8 млн. долл.

Планируется, что первая буровая установка «Петр Годованец» будет введена в эксплуатацию на шельфе Черного моря уже в начале 2012 года, вторая - в конце 2012 года. График работы новой СПБУ «Петр Годованец» уже расписан на несколько лет вперед. Основным местом ее работы станет нефтяное Субботинское месторождение, освоить которое в короткий срок с помощью действующих СПБУ по техническим причинам невозможно.

Все шесть морских месторождений, которые ГАО «Черноморнефтегаз» разрабатывает в Черном и Азовском морях, были открыты и освоены с помощью СПБУ «Таврида» и «Сиваш». Эти установки способны работать на глубине моря до 70 м и бурить скважины до 5000 м. СПБУ «Петр Годованец» позволит «Черноморнефтегазу» выйти на глубины до 120 м с бурением скважин до 9000 м.

На новых глубинах, на которых «Черноморнефтегаз» сможет вести работы, в настоящий момент обнаружено 11 перспективных структур. Прогнозные ресурсы пяти из них составляют около 70 млрд. куб. м газа, а ресурсы других шести – свыше 70 млн. тонн нефти. Кроме того, появится возможность доразведать действующие месторождения, например морское газоконденсатное месторождение «Штормовое».

Справка УНИАН. Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» - единственное предприятие в Украине, которое самостоятельно проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа в украинском секторе Черного и Азовского морей, подготовку углеводородного сырья, его транспортировку и хранение.

«Черноморнефтегаз» осуществляет бесперебойное снабжение газом потребителей Крыма. Является одним из крупнейших бюджетообразующих предприятий Крыма и Украины.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».