Уровень энергии из альтернативных источников в Украине в 2011 г. увеличится в 2,5 раза - Бойко

Уровень энергии из альтернативных источников в Украине в 2011 году увеличится в 2,5 раза, в 2012 планируется его увеличение в 4 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО на расширенном заседании Кабинета министров и Комитета экономических реформ.

«В 2,3 раза у нас увеличен уровень альтернативной энергетики в этом году по сравнению с прошлым. А в следующем году мы ожидаем увеличения роста альтернативной энергетики в 4 раза», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что в 2012 году уровень альтернативной энергетики составит приблизительно около 3,4% в общем балансе.

Как сообщал УНИАН, согласно правительственному законопроекту "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", в 2012 году производство электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях в Украине вырастет в 8 раз, или на 0,7 млрд. кВт/ч по сравнению с ожидаемой фактической выработкой в 2011 году (0,1 млрд. кВт/ч) – до 0,8 млрд. кВт/ч.

При этом доля электроэнергии, вырабатываемой на этих генерирующих мощностях, в общем энергобалансе страны возрастет до 0,4% с 0,05% ожидаемых в текущем году.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине в І полугодии составило 0,3 млрд. кВт/ч