На "Фукусиме" произошла ядерная реакция

В одном из реакторов аварийной японской АЭС "Фукусима-1" обнаружены признаки ядерной реакции, сообщает , - пишет «Немецкая волна» со ссылкой на агентство France Presse.

Признаки ядерной реакции были зафиксированы во втором реакторе АЭС. Как передает AFP, в своем заявлении компания-оператор АЭС «ТЕРСО» сообщила, что в пробах воздуха, которые были взяты в реакторе, обнаружен газ ксенон. Его появление является признаком реакции распада. Специалисты в целях снижения интенсивности реакции начали впрыск борной кислоты.

Представитель компании “ТЕРСО” подчеркнул, что о критической ситуации речь не идет. В минувшие месяцы температуру во втором реакторе удалось снизить до отметки ниже 100 градусов. По словам представителей компании-оператора АЭС, произошедшее в реакторе никак не повлияет на график работ по ликвидации последствий аварии на "Фукусиме".

Как сообщал УНИАН, в марте 2011 года на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов, вызвавшее цунами высотой более десяти метров. В результате удара стихии погибли более 15 тысяч человек. После удара стихии на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. Hа станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать жителей из 20-километровой зоны.