Бойко: цена газа может начать рассчитываться в рублях уже с ноября

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО не исключает, что цена газа может начать рассчитываться в рублях уже с ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на расширенном заседании Кабинета министров и Комитета экономических реформ в среду.

«Да, мы этим занимаемся уже сейчас», - сказал Ю.БОЙКО, отвечая на вопрос, может ли Украина начать рассчитываться за импортируемый российский газ в российских рублях начиная с ноября текущего года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2008 года российский газовый концерн "Газпром" заявил о планах с 2009 года в расчетах с некоторыми своими контрагентами перейти на рубли.

В Украине вопрос о возможности взаимных расчетов с Россией в рублях при торгово-экономическом сотрудничестве рассматривается с 2010 года.

26 октября Национальный банк Украины договорился о возможности осуществления расчетов за потребленный Украиной газ в рублях.