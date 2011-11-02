Президент ветировал закон о распространении «зеленых» тарифов на электроэнергию из биогаза

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал закон о распространении действия так называемых «зеленых» тарифов на электроэнергию, производимую из биогаза (законопроект № 8028).

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Обосновывая свое решение, ссылаясь на данные Института возобновляемой энергетики (ИВЭ) НАН Украины, Президент отмечает, что себестоимость производства электроэнергии из биогаза сегодня равна себестоимости производства с использованием традиционных энергоносителей. При этом, по расчетам ИВЭ, стоимость производства электроэнергии из биогаза после 2017 года будет дороже электроэнергии из ископаемых видов топлива.

Президент также отмечает, что норма закона, предусматривающая возможность одновременного использования альтернативных источников энергии и традиционных видов топлива, может привести к злоупотреблениям со стороны производителей электроэнергии, из-за отсутствия в настоящее время методического обеспечения для осуществления контроля над комбинированной выработкой электроэнергии.

Кроме того, Президент указывает, что существующая на сегодняшний день резервная емкость Объединенной энергосистемы Украины для подключения генерирующих мощностей составляет 10 ГВт, тогда как от субъектов хозяйствования разных форм собственности на сегодняшний день поступили заявки на подключение к ОЭС мощностей объемом более 17 ГВт. В связи с этим Президент отмечает, что принятие закона, которое приведет к увеличению заявок на подключение генмощностей, будет иметь негативное влияние на уровень безопасности энергосистемы страны.

Как сообщал УНИАН, 6 октября. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в статью 171 Закона Украины "Об электроэнергетике" относительно совершенствования системы тарифообразования на электроэнергию, произведенную из биогаза.

Законом устанавливалось, что величина "зеленого" тарифа для субъектов ведения хозяйства, которые производят электрическую энергию из биомассы (неископаемого биологически возобновляемого вещества органического происхождения, при биологическом разложении) в виде продуктов, остатков и отходов сельского хозяйства (растениеводства и животноводства), пищевой промышленности, лесного хозяйства и технологически связанных с ними отраслей промышленности, которые могут быть использованы в качестве топлива, с целью превращения энергии, которая содержится в них, устанавливается на уровне розничного тарифа для потребителей второго класса напряжения на январь 2009 года, умноженного на коэффициент "зеленого" тарифа для электроэнергии, произведенной из биомассы.

Действующий закон дополнен положениями, согласно которым, в частности, в случае производства электроэнергии субъектами ведения хозяйства на объектах электроэнергетики, которые используют альтернативные источники энергии с частичным использованием традиционных источников энергии, "зеленый" тариф устанавливается на объем электроэнергии, произведенный с использованием только альтернативных источников энергии. При этом доля использования альтернативных источников должна составлять не менее 50% всех задействованных на объекте источников энергии.