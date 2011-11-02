Россия должна перевести продажу всех своих энергоносителей за рубли – Язев

Москва. Россия должна перевести продажу всех своих энергоносителей за рубли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе видеоконференции Москва-Брюссель на тему: «Газ для Европы» сказал заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«Торговля российскими энергоресурсами – будь-то нефть, газ, услуги по обогащению урана – должны проводиться за рубли», - сказал В.ЯЗЕВ

По его словам, переход Украины на оплату российского газа рублями корреспондируется с задачей президента России создать в Москве международный финансовый центр.

«Я приветствую перевод расчетов», - сказал В.ЯЗЕВ.

При этом он заявил, что формула цены на газ для Украины примерно такая же, как и для других европейских стран. Он отметил, что на рынок газа в ЕС влияет спотовый рынок, которого вообще нет в Украине.

«Переговорный процесс непрерывно идет по снижению цены на газ целым рядом оптовых покупателей газа у «Газпрома» - кто-то успешно, кто-то менее успешно. Украинская сторона менее успешно проводит эти переговоры – надо дать возможность договориться по ценам «Газпрому» и «Нафтогазу», - сказал президент Российского газового общества.

При этом он заявил, что строительство газопровода «Южный поток» будет осуществляться независимо от переговоров о ГТС Украины.

«Все решения по строительству "Южного потока" приняты – они окончательные и пересмотру не подлежат… Для Киева важно – чтобы не забыли украинскую ГТС – идти на интеграционные процессы с «Газпромом». Другого пути у Украины нет», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, опасения руководства Украины относительно обходных газопроводов обоснованы. «Северный поток» и «Южный поток» будут иметь пропускную способность 54 и 63 млрд. куб. м газа в год соответственно.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2008 года российский газовый концерн "Газпром" заявил о планах с 2009 года в расчетах с некоторыми своими контрагентами перейти на рубли.

26 октября т.г. в России в ходе встречи председателя Национального банка Украины Сергея АРБУЗОВА с исполняющим обязанности министра финансов Российской Федерации Антоном СИЛУАНОВЫМ, руководством Центрального банка Российской Федерации и ОАО «Газпром» достигнута договоренность о возможности расчетов за российский газ в рублях.

По словам С. АРБУЗОВА, Украина планирует перейти на рубли при расчете за газ с Россией в ноябре-декабре.

Справка УНИАН. «Северный поток» – газопровод, соединяющий Выборг в России и Грайфсвальд в Германии, проложенный по Балтийскому морю и имеющий совокупную планируемую пропускную способность в 55 млрд. куб. м. Коммерческие поставки по первой ветке газопровода (27,5 млрд. куб. м.), как ожидается, начнутся в 4 кв. 2011 г. Сдача в эксплуатацию второй ветки, которая удвоит пропускную способность "Северного потока", планируется в конце 2012 г. "Южный поток" – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м.