Американская Chevron начала поиск сланцевого газа в Польше

Американская нефтегазовая компания Chevron на этой неделе начала бурить первую разведочную скважину в поисках сланцевого газа в Польше.

Об этом сказано в сообщении компании, передает Reuters.

«Согласно геологическим оценкам, Польша может обладать значительными неоткрытыми запасами сланцевого газа», - заявил директор Chevron, отвечающий за работу в Польше, Джон КЛАУССЕН.

Компания планирует бурить скважину безостановочно в течение 45 дней, а весной 2012 года начать бурение других скважин.

По оценке Управления энергетической информации США, извлекаемые запасы сланцевого газа в Польше могут оказаться крупнейшими в Европе и составлять 5,3 трлн. куб. м. Эти данные пока не были подтверждены.

Польша выдала свыше 100 лицензий на разведку и надеется начать добычу сланцевого газа в 2014 году с тем, чтобы получать не менее 200 млн. куб. м в год и меньше зависеть от российского газа. Chevron получила четыре лицензии на юго-востоке Польши, а также в Румынии и Болгарии.

Среди других международных компаний, имеющих лицензии на поиск сланцевого газа в Польше - Exxon Mobil и Marathon Oil. Также разрешения получили местные компании PGNiG, Lotos и PKN Orlen. Три компании уже объявили, что нашли месторождения сланцевого газа, но пока не сообщили подробности.