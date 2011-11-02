«Каштан Петролеум» начала бурение новой скважины на Леляковском месторождении

Компания «Каштан Петролеум Лтд.» (совместное предприятие ПАО «Укрнафта» и шведской компании Shelton Petroleum) начала бурение новой скважины на Леляковском нефтегазоконденсатном месторождении (Черниговская обл.).

Об этом сказано в сообщении Shelton Petroleum, опубликованном на сайте компании.

Согласно сообщению, бурение скважины №309 займет около 90 дней.

При этом отмечено, что непосредственная близость к инфраструктуре позволит подключить новую скважину без крупных инвестиций.

Кроме того, отмечается в сообщении, в начале сентября «Каштан Петролеум» возобновила добычу нефти на скважине №304A, пробуренной в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Государственная служба геологии и недр Украины возобновила действие специального «Каштан Петролеум Лтд.» на эксплуатацию Леляковского месторождения в связи с устранением причин, которые привели к приостановке его действия в октябре 2010 года.

Напомним, «Укрнафта» владеет долей в 55% в капитале «Каштан Петролеум». Остальные 45% принадлежат компании Zhoda 2001 Corporation – дочерней структуре компании Shelton Petroleum (Швеция).

Справка УНИАН. Леляковское месторождение было открыто в 1963 году, добывающие запасы составляют 52,4 млн. тонн, расположено в Черниговской области.