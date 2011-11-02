ДТЭК ждет конкуренция при приватизации "Захидэнерго" и "Киевэнерго" - эксперт

Группа ДТЭК, являющаяся наиболее вероятным покупателем выставленных Фондом государственного имущества Украины на продажу госпакетов акций "Захидэнерго" и "Киевэнерго", может столкнуться с конкуренцией со стороны других претендентов.

Так прокомментировал УНИАН информацию о пяти компаниях-интересантах, запросивших в ФГИУ конкурсную документацию, управляющий директор, глава аналитического департамента инвестиционной компании Dragon Capital Андрей БЕСПЯТОВ.

"Таким образом, существует вероятность повышения ценовых заявок в случае, если другие участники аукциона будут до конца бороться за объекты приватизации, а не повторится сценарий приватизации "Укртелекома", когда лишь один из всех претендентов на покупку, в конечном счете, решил подать заявку", - отметил он.

Напомним, на сегодняшний день на ознакомление с конкурсной документацией относительно "Захидэнерго" в общей сложности поступили заявки от двух компаний, относительно "Киевэнерго" - от трех.

Как сообщал УНИАН, председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО ранее заявлял, что в Украине реальными покупателями "Киевэнерго", соответствующими конкурсным требованиям, могут выступить такие компании, как "Луганское энергетическое объединение", "Сервис-Инвест", "Полтава-", "Львов-" и "Киевоблэнерго". Реальным покупателем госпакета акций "Захидэнерго" может выступить ДТЭК.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября 2011 г. Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» - 432 млн. 305 тыс. грн.