Ситуация в ЕС обвалила цену нефти

На мировых торгах в четверг, 3 ноября, цены на нефть снижаются на фоне ситуации в ЕС.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже упала на 0,77 доллара, или на 0,83%, - до 91,74 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,62 доллара, или на 0,57%, - до 108,72 доллара за баррель.

Президент Франции Николя Саркози заявил о том, что Греция не получит очередной транш финансовой помощи в рамках европейского плана пока не выполнит договоренности от 27 октября. Саркози также отметил, что премьер-министр Греции Йоргос Папандреу сообщил на переговорах в Канне, что референдум по европейскому плану помощи может пройти в стране 4 или 5 декабря, передает Bloomberg.