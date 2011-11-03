"Северный поток" откроют главы РФ, Германии, Нидерландов и Франции

Москва. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Федеральный канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ, премьер-министр Нидерландов Марк РЮТТЕ и премьер-министр Франции Франсуа ФИЙОН намерены принять участие в торжественной церемонии открытия первой нитки газопровода «Северный поток».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«В числе запланированных мероприятий главы Российского государства – совместное с Федеральным канцлером ФРГ А. МЕРКЕЛЬ, премьер-министром Нидерландов М. РЮТТЕ и премьер-министром Франции Ф. ФИЙОНОМ участие в торжественной церемонии открытия газопровода «Северный поток» в Любмине (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания)», - говорится в сообщении.

Как сообщили УНИАН в компании «Nord Stream AG» церемония запуска первой нитки газопровода пройдет 8 ноября. В ней также примет участие комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР.

Справка УНИАН. «Северный поток» – газопровод, соединяющий Выборг в России и Грайфсвальд в Германии, проложенный по Балтийскому морю и имеющий совокупную планируемую пропускную способность в 55 млрд. куб. м. Коммерческие поставки по первой ветке газопровода (27,5 млрд. куб. м), как ожидается, начнутся в 4 кв. 2011 г. Сдача в эксплуатацию второй ветки, которая удвоит пропускную способность "Северного потока", планируется в конце 2012 г. Строительство газопровода «Северный поток» ведет Nord Stream AG – совместное предприятие, владельцами которого являются «Газпром», BASF SE («A+»/прогноз «стабильный»)/Wintershall Holding GmbH, E.ON Ruhrgas AG (дочерняя структура E.ON AG), Gasunie и GDF Suez SA.