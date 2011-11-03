Производство электроэнергии в Украине за 10 месяцев выросло на 3,3%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в январе-октябре 2011 года увеличилось на 3,3%, или на 5,044 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-октябрем 2010 года – до 157,608 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, за 10 месяцев т.г. тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали увеличили выработку электроэнергии на 9,5%, или на 5,986 млрд. кВт/ч, – до 68,547 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 0,9%, или 641,7 млн. кВт/ч, – до 73,213 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 3,7%, или 229,6 млн. кВт/ч, – до 6,409 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-октябре т.г. сократили выработку электроэнергии на 16% – до 9,437 млрд. кВт/ч.

Также сообщается, что в октябре т.г. выработка электроэнергии в ОЭС Украины выросла по сравнению с октябрем 2010 года на 0,4%, или 61,1 млрд. кВт/ч, – до 16,691 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2011 году увеличить производство электроэнергии на 3,7%, или 6,9 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 194,839 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины, по оперативным данным, в 2010 году увеличилось на 8,7%, или на 15,010 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 187,910 млрд. кВт/ч.