"Днепроэнерго" привлечет у "Ощадбанка" кредиты на 1,2 млрд. грн.

Энергогенерирующая компания «Днепроэнерго» в результате конкурсных торгов отобрала «Ощадбанк» (г. Киев) для привлечения кредитов в виде невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 1 млрд. 176,2 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, «Ощадбанк» предоставит линию (лот 1) на 547,15 млн. грн. до декабря 2015 года для финансирования реконструкции энергоблока №9 (282 МВт) Криворожской ТЭС. Также банк предоставит кредит (лот 2) на 629,05 млн. грн. до ноября 2017 года для реконструкции энергоблока №2 (300 МВт) Запорожской ТЭС. Эффективная процентная ставка по двум кредитам составляет 16% годовых.

Ранее в сентябре по указанным лотам тендерным комитетом предприятия было акцептировано предложение «Укргазбанка», однако в дальнейшем, как пояснили в компании, в результате повторной оценки предложений лучшими были признаны условия «Ощадбанка».

Напомним также, что при первичной оценке предложений в сентябре «Днепроэнерго» также акцептировало предложение «Ощадбанка» по лоту №3, а именно предоставление линии на 641,3 млн. грн. до декабря 2016 года под эффективную процентную ставку 16% годовых под реконструкцию энергоблока №4 (300 МВт) Запорожской ТЭС.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины). Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.

«Днепроэнерго» завершило 2010 год с прибылью 189,179 млн. грн., тогда как чистый убыток компании в 2009 году составил 236,049 млн. грн.

Собственником 50% + 1 акция компании является НАК «Энергетическая компания Украины», 47,55% – ДТЭК, остальных – миноритарные акционеры.