Activ Solar построила вторую очередь солнечной электростанции «Перово»

Компания Activ Solar (Австрия) завершила строительство второй очереди солнечного парка «Перово» (Симферопольский р-н АР Крым) мощностью 20 МВт.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Activ Solar, выступающая девелопером проекта, не разглашает окончательную запланированную установленную мощность электростанции, но уточняет, что она будет одной из крупнейших в мире. Между тем, даже в составе первых двух очередей «Перово» попало в двадцатку крупнейших подобных объектов, разделив девятнадцатую позицию с расположенной в Германии электростанцией Waldpolenz.

Как сообщал УНИАН, строительство первой 20-мегаваттной очереди «Перово» компания завершила в августе текущего года.

Парк на данный момент состоит из более чем 176 тыс. наземных моно- и мультикристаллических фотоэлектрических (PV) модулей и 60 центральных инверторных станций.

Ожидается, что первая и вторая очереди «Перово» будут ежегодно производить 53 млн. кВт/ч электроэнергии, достаточной для энергообеспечения около 11 тыс. домохозяйств.

Работа парка, по данным Activ Solar, также позволит сократить выбросы углекислого газа на 42 тыс. тонн в год.

В компании отмечают, что реализация этого проекта позволила создать более 500 новых рабочих мест для местного населения на период строительства и еще 30 – для обслуживания электростанции.

Напомним, Activ Solar в октябре завершила строительство в Крыму последней четвертой очереди 80-мегаваттного солнечного парка «Охотниково».

Справка УНИАН. Activ Solar реализует масштабные проекты строительства солнечных электростанций на юге Украины с 2010 года. Ранее компания построила в Крыму гелиоэлектростанцию «Родниковое» установленной мощностью 7,5 МВт. Activ Solar также владеет АО «Завод Полупроводников» (Запорожье), которое производит поликристаллический кремний, базовое сырье для полупроводниковой промышленности и фотоэлектрической энергетики.