В развитие «Краснодонугля» за 9 месяцев инвестировано более 536 млн. грн.

За 9 месяцев 2011 года ПАО «Краснодонуголь» планово направил на поддержание и модернизацию производственных мощностей, приобретение техники и оборудования, реализацию проектов в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии, а также на другие инвестиционные цели 536,4 млн. гривен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

По словам и.о. генерального директора ПАО «Краснодонуголь» Александра АНГЕЛОВСКОГО, за последние 5 лет сумма инвестиций выросла в 4 раза. «Модернизация производства, замена и реконструкция существующего оборудования, внедрение новых технологий, а так же решение экологических и социальных проблем значительно облегчают условия труда горняков», - отметил он.

Как отмечают в пресс-службе, с начала года в компании введено в эксплуатацию 6 новых угольных лав вместо отработавших ресурс очистных забоев. На подготовку направлено 256,6 млн. гривен. С начала года было приобретено современное очистное оборудование отечественных и зарубежных производителей.

На оснащение проходческих забоев с начала текущего года направлено 132,5 млн гривен. Парк проходческой техники пополнили четыре породопогрузочные машины типа 2ПНБ-2Б, три проходческих комбайна КСП-32, четыре ленточных конвейера, два скребковых конвейера. Около 43 млн. гривен вложено в модернизацию и замену оборудования объектов обогатительного комплекса, вспомогательных предприятий.

Кроме того, с учетом сложной геологии и метанового фактора, большие средства направляются на мероприятия по обеспечению необходимого уровня промышленной безопасности и снижения производственных рисков. Так на подземную и поверхностную дегазацию угольных пластов было выделено 15,3 млн. грн.

Напомним, что в 2011 году руководством «Краснодонугля» было запланировано направить на реализацию инвестиционных проектов 930,1 млн. грн., что в 1,3 раза больше средств, чем в 2010 году (708 млн. грн.).