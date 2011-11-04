Решения ЕЦБ и Афин взвинтили цены на нефть

На мировых торгах в четверг, 3 ноября, цены на нефть выросли на фоне решений ЕЦБ снизить учетную ставку на 0,25 процентного пункта и Греции не проводить референдум по кредитному соглашению с ЕС, передает Bloomberg.

Так, цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов поднялась на 1,50 доллара - до 110,84 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 1,56 доллара - до 94,07 доллара за баррель.

В среду правительство Греции высказалось за проведение референдума по новой программе экономии. Возможный плебисцит уже дестабилизировал греческое правительство и привел к резкому падению мировых рынков. Европейские лидеры заявляли, что рассчитывают на соблюдение Афинами достигнутых договоренностей о списании части долга в обмен на десять лет жесткой экономии.

Выступая в четверг перед парламентом, премьер Греции Йоргос Папандреу дал понять, что отказывается от проведения референдума, идея которого вызвала крайне негативную реакцию кредиторов, растерянность правящей партии и гнев оппозиции в Греции. Папандреу не сказал прямо об отмене референдума, но использовал при его упоминании грамматические конструкции греческого языка, которые указывают на желаемое, но неосуществимое действие.