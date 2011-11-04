В Киеве 7-12 ноября пройдут Дни энергоэффективности

В Киеве с 7 по 12 ноября будут проходить Дни энергоэффективности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя КГГА Александра ПОПОВА.

Эта акция будет продолжаться с целью совершенствования системы энергообеспечения и энергоиспользования, повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, а также популяризации энергосбережения на региональном и общегосударственном уровнях.

Организационный комитет по подготовке и проведению Дней энергоэффективности возглавил первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК. В числе запланированных мероприятий - проведение тематических круглых столов по вопросам создания инновационно-промышленного кластера «Энергосберегающие технологии» и муниципального энергетического плана Киева, участие в специализированной выставке «Энергоэффективность-2011» и Международном инвестиционном форуме бизнеса по энергоэффективности и альтернативной энергетике, презентация конкурса «энергоэффективная семья» в социальных сетях, организация тренинга для руководителей и представителей ОСМД по внедрению энергоэффективных мероприятий в жилищном секторе и др.

Кроме того, 12 ноября для детей и взрослых в парке им. Тараса Шевченко состоится информационная ярмарка по энергоэффективности с разными конкурсами и играми.