Клюев заверяет, что цена на российский газ будет намного ниже. Но цифру не назвал

Первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заверяет, что Украина в результате газовых переговоров с Россией получит цену на российский газ намного ниже, чем сейчас.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЮЕВ заявил сегодня во время Часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос народных депутатов относительно газовых переговоров.

По словам А.КЛЮЕВА, в настоящее время готовятся изменения в газовый контракт. «Я не могу пока назвать точную цифру, которая будет в этом контракте, который касается цены на газ, но я заверяю вас, цена на газ намного будет ниже действующей в настоящее время», - сказал А.КЛЮЕВ.