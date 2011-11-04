Газовые переговоры завершатся в ноябре

Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ убежден, что переговоры с РФ об условиях поставок газа будут завершены в ноябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

А.КЛЮЕВ напомнил, что правительство ведет переговоры с РФ относительно поставок газа в Украину.

«По нашему мнению, они завершатся в этом месяце, в ноябре», - сказал он.

По словам первого вице-премьера, после определения новой цены на газ в проекте госбюджета на 2012 год будут предусмотрены средства на покрытие разницы в тарифах на тепловую энергию.

Также первый вице-премьер-министр заверяет, что Украина в результате газовых переговоров с Россией получит цену на российский газ намного ниже, чем сейчас.

По словам А.КЛЮЕВА, в настоящее время готовятся изменения в газовый контракт. «Я не могу пока назвать точную цифру, которая будет в этом контракте, который касается цены на газ, но я заверяю вас, цена на газ намного будет ниже действующей в настоящее время», - сказал А.КЛЮЕВ.