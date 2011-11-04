Минэнергоугля до 1 декабря разработает антикризисную программу для нефтепереработки

Первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству энергетики и угольной промышленности Украины разработать программу по выведению из кризиса отрасли нефтепереработки.

Как передает корреспондент УНИАН, данное поручение он озвучил сегодня, 4 ноября, во время расширенного заседания коллегии Министерства экономического развития и торговли.

«Поручение Минэнергоугля по нефрепереработке – провести коллегию, разработать программу до 1 декабря. Каким способом можно вывести отрасль нефтепереработки из кризиса», - отметил он.

Особо первый вице-премьер отметил необходимость решения проблем поставок нефти на Одесский НПЗ. В частности, по словам представителя Минэнергоугля, собственники завода на сегодня не решают данный вопрос.

В то же время, А.КЛЮЕВ подчеркнул необходимость участия министерства в решении вопросов поставок нефти на завод. «Маршрута нет, министерство ничего не сделало, чтобы он был… «Транснафта» не дает маршрут», - сказал он.

Кроме того, А.КЛЮЕВ заявил о намерении договариваться по поставкам нефти с Россией для улучшения состояния украинской нефтеперерабатывающей отрасли. «Я готов договариваться с Россией, чтобы подписать договор по поставкам нефти», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, еще в середине июля текущего года А.КЛЮЕВ поручал Минэнергоугля провести переговоры с руководством российского ОАО «ЛУКОЙЛ» о запуске Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, «ЛУКОЙЛ» остановил работу Одесского НПЗ на плановый ремонт в октябре 2010 года, на несколько месяцев раньше намеченного срока. Компания свое решение объяснила низкой рентабельностью и неблагоприятной конъюнктурой украинского рынка.