На 1 января цена газа для Украины может составить 456 долл., не ислючает Клюев

Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ не исключает, что по состоянию на 1 января 2012 года цена российского газа для Украины может составлять 456 долл. за тысячу кубометров.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.

В частности, А.ЯЦЕНЮК сказал, что А.КЛЮЕВ называет действующую цену газа для Украины в размере 414 долларов за тысячу кубометров, в то же время эта цена составляет 456 долларов.

А.КЛЮЕВ отметил, что со стодоларовой уступкой для Украины газ стоит 414 долларов за тысячу кубометров. «И это официальная цена. Вы (отметил А.КЛЮЕВ, обращаясь к А.Яценюку – УНИАН) по-видимому посчитали, что такая цена может быть на 1 января. Да, может быть на 1 января 2012 года такая цена, которую вы назвали», - сказал А.КЛЮЕВ.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.