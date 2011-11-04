ВР приняла закон о погашении долгов энергогенерирующих компаний по субкредитам

Верховная Рада приняла в новой редакции с предложениями Президента Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" относительно погашения задолженности перед госбюджетом по субкредитам, предоставленным энергогенерирующим компаниям.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 247 народных депутатов из 388, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятый Верховной Радой 8 июля 2011 года Президент не подписал в силу ряда причин. Законом предлагалось внести ряд изменений в показатели доходов и расходов государственного бюджета на 2011 год, определенных статьей 1 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2011 год". В частности, Президент указал, что предложенные изменения к статье 1 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" приведут к расбалансированию доходов госбюджета на 14 млрд. грн., расходов – на 12 млрд. грн.

Президент указал, что это не только не отвечает общепризнанным правилам нормопроектировочной техники внесения изменений в действующие акты, но и на практике будет иметь следствием неопределенность в Законе "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" соответствующих показателей доходов и расходов бюджета, в том числе по специальному фонду, что сделает невозможным выполнение госбюджета на 2011 год.

С целью устранения перечисленных несогласованностей глава государства предложил в Законе "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" относительно погашения задолженности перед государственным бюджетом Украины по субкредитам, предоставленным энергогенерирующим компаниям" откорректировать соответствующие показатели с учетом внесенных в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" изменений.

ВР поддержала это предложение.