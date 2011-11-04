Украина использует в газовых переговорах ситуацию со вступлением России в ВТО - Клюев

Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заявляет, что Украина использует при проведении переговоров относительно цены на российский газ для Украины ситуацию со вступлением России во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, по поводу того, почему Украина не использует в переговорах с Россией по газовым вопросам свое членство в ВТО и попытку России вступить в данную организацию.

А.КЛЮЕВ отметил, что «относительно ВТО, в 2008 году премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала письмо о согласии со вступлением России в ВТО, но мы этим вопросом занимаемся, и такой рычаг мы используем при переговорах с Россией, касательно изменения условий контракта поставок газа в Украину».

Как сообщал УНИАН, Россия рассчитывает завершить процесс вступления во Всемирную торговую организацию 15 декабря на министерской встрече организации.

Россия пытается стать членом ВТО с 1993 года. В конце апреля 2008 года Грузия вышла из переговорного процесса по вступлению России в ВТО, протестуя против распоряжения Президента России о снятии экономических санкций в отношении Абхазии и Южной Осетии. После августовской войны 2008 года и признания Россией в одностороннем порядке независимости Абхазии и Южной Осетии Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Переговоры по ВТО между Грузией и Россией были возобновлены в марте этого года при посредничестве Швейцарии.

ВТО - международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Украина является членом ВТО с мая 2008 года.