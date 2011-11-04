Добыча угля в Украине за 10 месяцев увеличилась на 9,3%

По оперативным данным Министерства угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в январе-октябре 2011 года увеличили добычу угля на 9,32%, или 5,77 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 67,695 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля за отчетный период увеличилась на 4,1%, или 818 тыс. тонн, – до 20,71 млн. тонн, энергетического – на 11,8%, или 4,954 млн. тонн, – до 46,986 млн. тонн.

Предприятия Минэнергоугля в январе-октябре т.г. нарастили добычу на 1,4%, или на 433 тыс. тонн, - до 31,927 млн. тонн. В отчетный период на госшахтах добыто 6,308 млн. тонн коксующегося угля и 25,619 млн. тонн энергетического угля.

Напомним, Минэнергоугля прогнозирует, что по итогам 2011 года добыча угля в Украине возрастет на 2,4% - до 77 млн. тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 20 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт. Угледобывающие предприятия Украины в 2010 году увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.