Ветирование закона о «зеленых» тарифах для биогаза тормозит возобновляемую энергетику

Эксперты считают, что наложение Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ вето на закон о распространении применения так называемых «зеленых» тарифов на электроэнергию, производимую из биогаза, противоречит логике и тормозит развитие сектора возобновляемой энергетики.

Так, глава Совета Европейско-Украинского энергетического агентства Дейв ЯНГ в комментарии УНИАН отметил, что ветирование закона ставит под сомнение дальнейшее развитие очень перспективного сегмента возобновляемой энергетики в Украине.

«Если Украина хочет иметь шанс достигнуть ранее задекларированных целей в производстве «возобновляемой» электроэнергии, то ей необходимо занять более консолидированную государственную позицию в продвижении рынка», – заявляет Д.ЯНГ. Также, по словам главы Совета ЕУЭА, высказанные Президентом формулировки отказа, аргументы и логика, «мягко говоря, озадачивают».

«Гаранту стоит пересмотреть предоставленные ему советы, что, кажется, полностью противоречат фактам и прогнозам, над которыми работали эксперты и широкий круг игроков рынка», – подчеркнул Д.ЯНГ.

В свою очередь директор НТЦ «Биомасса» Георгий ГЕЛЕТУХА считает необоснованным утверждение Президента о том, что после 2017 года себестоимость электроэнергии, произведенной с использованием энергии ветра, в Украине будет почти в семь раз ниже, чем себестоимость электроэнергии, произведенной из биогаза. «Такие тезисы требуют доказательства путем прозрачного сравнения цифровых данных для различных технологий, и отнюдь не могут обосновываться расчетами лишь одного из Институтов НАН Украины, тем более, без приведения источника информации», – комментирует эксперт.

Директор ЕУЭА Елена РЫБАК отметила, что, стимулируя производство электроэнергии из биогаза, государство повысит уровень экологической безопасности страны и стимулирует инвестиции в новый сегмент рынка. По ее словам, в Украине существует около 1,8 тыс. полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), 1 тыс. из которых являются несанкционированными. По подсчетам экспертов, потенциал Украины в сборе биогаза с полигонов ТБО равен примерно 65 млн. куб. м в год, что покрывает годовую потребность в природном газе для населения крупного украинского города.

Эксперты также едины во мнении, что тезис о возможности негативного влияния на уровень энергетической безопасности подключения мощностей по производству электрической энергии из биогаза не выдерживает критики.

«Уровень энергетической безопасности государства подрывает зависимость от поставок энергоресурсов из одного иностранного государства, а не диверсификация энергоснабжения с максимальным использованием местных источников энергии», отметил Г.ГЕЛЕТУХА.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ ветировал закон о распространении действия так называемых «зеленых» тарифов на электроэнергию, производимую из биогаза (законопроект № 8028). Свое решение Президент аргументировал высокой себестоимостью электроэнергии, которая производится из биогаза, отсутствием свободных мощностей энергосистемы страны для подключения объектов, работающих на биогазе, а также отсутствием механизма исполнения нормы закона, предусматривающей возможность одновременного использования альтернативных источников энергии и традиционных видов топлива.