Нефть дорожает в ожидании кандидатуры нового премьер-министра Греции

На мировых торгах в понедельник, 7 ноября, цены на нефть растут на фоне оптимистических ожиданий объявления кандидатуры нового премьер-министра Греции, который возглавит коалиционное правительство после отставки Йоргоса Папандреу.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,42%, или на 0,4 доллара, до 94,66 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 1,02%, или на 1,14 доллара, - до 113,11 доллара за баррель.

Политические лидеры Греции в ночь на понедельник договорились совместно выводить страну из кризиса, сформировав коалиционное правительство. Первоочередной задачей нового кабинета будет спасение страны от немедленного дефолта и обеспечение международных кредитов, переадет Bloomberg.

Также участники торгов продолжают отыгрывать новости из США, где в октябре текущего года было зафиксировано снижение уровня безработицы до 9% с 9,1% и рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономике на 80 тысяч.