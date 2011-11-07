Украина изучает в Испании опыт строительства и эксплуатации LNG-терминала

Делегация Национального проекта «LNG-терминал» 3 ноября во время посещения одного из действующих LNG-терминалов Saggas и встречи с руководством компании Gas Natural Fenosa Group изучила опыт Испании по диверсификации поставок газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

В сообщении отмечается, что это мероприятие проходило в рамках получения опыта Испании, как мирового лидера в строительстве и функционировании LNG-терминалов.

«Испания – это уникальная страна, потому что она имеет энергетическую независимость при отсутствии собственной добычи газа, потому что сама может выбирать поставщиков из разных частей мира», - отметил председатель Нацагентства по инвестициям Владислав КАСЬКИВ.

Испанскую сторону возглавлял исполнительный директор компании Global Gas Виктор ТУНОН. Эта компания владеет LNG-терминалом Saggas возле порта Сагунто в провинции Валенсия, модель которого максимально подходит к украинским условиям строительства и существования идентичного предприятия.

«Для нас является очень важным изучение опыта строительства и эксплуатации, операционных и контрактных моделей функционирования этого предприятия, а также формирование экономически обоснованной модели для таких объектов», - сказал председатель Координационного Совета Национального проекта «LNG-терминал» Виталий ДЕМЬЯНЮК.

Кроме того, состоялась встреча украинской делегации с руководством компании Gas Natural Fenosa Group. Напомним, что победитель конкурсных торгов на разработку ТЭО строительства LNG-терминала компания Soсoin входит в состав этой компании. Важнейшим вопросом во время встречи стало обсуждение возможных поставок LNG в Украину, вопросов либерализации и демонополизации рынка газа в Украине. Также достигнута договоренность об общем изучении и разработке логистической модели поставок газа.

Следующая украинско-испанская встреча состоится в Украине. На ней пройдут переговоры о перспективах партнерства.

Как сообщал УНИАН, в сентябре компания Socoin (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

Напомним, на сегодня потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

Будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).