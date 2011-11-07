За неделю крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине изменились разнонаправленно

С 31 октября по 7 ноября 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 31 октября по 7 ноября 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – снизились на 0,5%, или 60 грн./тонна, – до 11 350 грн./тонна; на бензин А-92 – снизились на 0,8%, или 90 грн./тонна, – до 11 800 грн./тонна; на бензин А-95 – снизились на 1,0%, или 120 грн./тонна, – до 11 870 грн./тонна; на дизельное топливо – увеличились на 0,2%, или 20 грн./тонна, – до 10 370 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.