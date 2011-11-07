«Энергоатом» привлечет кредит у Amsterdam Trade Bank

НАЭК «Энергоатом» акцептировал предложение дочернего банка российского «Альфа-Банка» Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды) по предоставлению кредита в размере 50 млн. долл.

Об этом сказано в сообщении НАЭК, обнародованном на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитную линию планируется привлечь сроком на два года с момента подписания соглашения. Стоимость обслуживания линии составит 7,8 млн. долл. (без НДС), из которых 1,5 млн. долл. - ежегодная комиссия банка (1,5%). Напомним, что ранее по данным торгам тендерный комитет акцептировал предложение «Проминвестбанка». Тогда стоимость обслуживания этого кредита составляла 7,6 млн. долл. При этом ПИБ не требовал уплаты комиссии.

В сообщении не указывается причин повторной переоценки предложений и смены кредитора.

Договор с Amsterdam Trade Bank «Энергоатом» планирует подписать до 5 декабря.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2010 года "Энергоатом" подписал договор с Amsterdam Trade Bank на привлечение 35 млн. долл. для финансирования закупки свежего ядерного топлива.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.