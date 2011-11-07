Россия выступает за скорейшее формирование Энергетического клуба в рамках ШОС – Путин

Москва. Россия выступает за скорейшее формирование Энергетического клуба в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил сегодня на расширенном заседании совета глав правительств стран ШОС.

«Что касается энергетики, необходимо учитывать интересы как производителей, так и потребителей энергоресурсов, поэтому мы поддерживаем идею формирования Энергетического клуба, в который вошли бы и члены ШОС, и наши партнеры», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, принципиальное решение о создании клуба было принято на недавней встрече высокого уровня в Москве.

«Надо оперативно пройти организационный этап и согласовать конкретный план работы», - добавил он.

Российский премьер также отметил, что важно развивать финансовые институты в рамках ШОС и расширения взаиморасчетов в национальных валютах.

«Россия выступает за учреждение специального счета ШОС, средства которого могут быть направлены на подготовку технико-экономических обоснований тех или иных проектов», - заявил В.ПУТИН.

По его словам, работу ШОС надо вывести на качественно новый уровень и превратить организацию в одну из базовых конструкций глобальной экономической и политической архитектуры. Нужно в рамках ШОС усилить экономическое взаимодействие по всем направлениям, развивать транзитный потенциал региона и укрепить его роль в качестве связующего звена между Европой и Азиатско-тихоокеанским регионом.

В.ПУТИН отметил, что ШОС открыта для взаимодействия и сотрудничества, но РФ выступает за то, чтобы планы по развитию региона определялись членами организации самостоятельно.

По его словам, РФ поддерживает расширение ШОС на основе заявок государств.

Целью Энергетического клуба ШОС станет деловое общение и обмен информацией в области ТЭК.

Справка УНИАН. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — региональная международная организация, в которую входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Иран, Индия, Монголия и Пакистан имеют статус наблюдателей.

Главными задачами организации являются укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.