Рябченко: государство продаст блок-пакеты энергокомпаний после стабилизации их работы

Государство избавится от блок-пакетов энергетических компаний, которые в ближайшее время будут выставлены на продажу, после стабилизации их работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе приватизационного телемоста Киев-Франкфурт-Нью-Йорк заявил глава Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, решение о продаже 25%-х пакетов акций может быть принято после того, как государство примет во внимание, что действия инвесторов улучшили хозяйственное положение компаний и уровень их капитализации.

«И через некоторое время, когда мы убедимся, что с приходом инвесторов будет расти стоимость энергокомпаний, государство вернется к вопросу своего 25%-го участия в уставном капитале и, я думаю, будет принято решение о их продаже… Поскольку нет смысла присутствовать в компании, которая стабильно развивается», - сказал глава фонда.

В свою очередь, президент НАК «Энергетическая компания Украины» Петр ОМЕЛЯНОВСКИЙ отметил, что сохранение в госсобственности блок-пакетов акций реализуемых энергокомпаний позволит на начальном этапе иметь государственное влияние на развитие компаний и контролировать выполнение инвестором взятых на себя обязательств.

Как сообщал УНИАН, ранее А.РЯБЧЕНКО заявлял, что правительство Украины одобрило условия приватизации 25% «Днепроэнерго», 40,6% «Донецкоблэнерго», 45% «Черновцыоблэнерго», 50% «Винницаоблэнерго» и 50% «Закарпатьеоблэнерго».

Справка УНИАН. 5 октября Фонд государственного имущества Украины объявил условия приватизации первых двух энергокомпаний, госпакеты акций которых планируется продать на открытых аукционах. Инвесторам предложены 45,103% акций ПАО «Захидэнерго» по стартовой цене 1,932 млрд. грн. и 25% акций ПАО «Киевэнерго» за 432,305 млн. грн. Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября.

Кабмин своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Захидэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

В 2011-2012 годах планируется приватизировать все четыре тепловые генерации и облэнерго, которые находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины».