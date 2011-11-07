«Энергокомпания Украины»: для модернизации электросетей нужно 20 млрд. грн. инвестиций

Потребность в средствах для проведения модернизации и реконструкции электросетей объединенной энергосистемы Украины для обеспечения ее стабильной работы оценивается в 20 млрд. грн. на период 2012-2016 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая в ходе инвестиционного телемоста Киев-Франкфурт-Нью-Йорк заявил президент НАК «Энергетическая компания Украины» Петр ОМЕЛЯНОВСКИЙ, со ссылкой на соответствующий проект программы развития электросетей, подготовленный компанией.

П.ОМЕЛЯНОВСКИЙ отметил, что на сегодняшний день изношенность основных фондов энергоснабжающих компаний достигает 60%. При этом около 20% распределительных электросетей требуют замены и реконструкции.

Он отметил, что для оздоровления состояния электросетей необходимо привлечение стратегических инвесторов.

В этой связи П.ОМЕЛЯНОВСКИЙ напомнил, что аналогичная предыдущая программа на период 2007-2011 гг. при плане в 11,4 млрд. грн. из-за нехватки средств была профинансирована лишь на 43,7%.

Он также отметил, что по оценкам компании, тепловая генерация до 2030 года требует инвестиций на уровне около 31 млрд. долл. При этом для первоочередного обновления 14 ГВт существующих на сегодня мощностей ТЭС с установкой необходимого пылеочистительного оборудования на указанный период инвестиций потребуется в размере 12 млрд. долл.

Кроме того, для обеспечения строительства новых энергоблоков ТЭС, суммарной мощностью при базовом сценарии 6,9 ГВт инвестиций потребуется на уровне 19,5 млрд. долл., включая 5,4 млрд. долл. на установку пылегазоочистительного оборудования.

В этой связи П.ОМЕЛЯНОВСКИЙ отметил, что в настоящее время расчетный ресурс энергоблоков украинских ТЭС практически исчерпан. Превышение расчетного ресурса по 68 тепловым блокам на сегодняшний день составляет 2,5 – 3 раза, по 11 блокам – от 1,3 до 1,7 раза.

В случае отсутствия инвестиций в модернизацию блоков через 3-5 лет блоки необходимо будет выводить из эксплуатации, отметил глава компании.