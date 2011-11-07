«Киевэнерго» направит на развитие компании 10 млрд. грн. до 2017 года
ПАО «Киевэнерго» намерено направить на развитие компании 10 млрд. грн. до 2017 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Киеве генеральный директор компании Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.
По его словам, указанный объем инвестиций зафиксирован в инвестиционной программе развития компании на период 2012-2016 гг., которая осенью текущего года была одобрена наблюдательным советом акционерного общества.
Э.СОКОЛОВСКИЙ уточнил, что в общем объеме инвестпрограммы около 6,3 млрд. грн. планируется направить на модернизацию теплового хозяйства компании. Остальные средства – в электрическое хозяйство.
Э.СОКОЛОВСКИЙ также добавил, что официально инвестиционная программа будет представлена общественности в конце ноября текущего года.
Как сообщал УНИАН, 5 октября т.г. Фонд государственного имущества Украины объявил условия приватизации первых двух энергокомпаний, госпакеты акций которых планируется продать на открытых аукционах. В частности, планируется продать Инвесторам предложены 45,103% акций ПАО «Захидэнерго» по стартовой цене 1,932 млрд. грн. и 25% акций ПАО «Киевэнерго» за 432,305 млн. грн. Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября.