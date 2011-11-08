Негативная ситуация в Италии обвалила цену нефти

На мировых торгах во вторник, 8 ноября, цены на нефть демонстрируют смешанную динамику на фоне роста напряженности относительно ситуации в Италии и опасений отставки правительства страны.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,03%, или на 0,03 доллара, до 95,5 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,17%, или на 0,2 доллара, - до 114,36 доллара за баррель.

В ожидании голосования в парламенте Италии по финансовому отчету правительства за 2010 год инвесторы опасаются, что его негативные итоги могут привести к отставке главы кабинета Сильвио Берлускони и увеличить политическую нестабильность.

Поводом для беспокойства являются также слухи о том, что руководство Европейского центробанка обсуждает возможность отказа от покупок гособлигаций Италии в случае, если ее правительство не сможет заверить регулятор и рынки в своем намерении сокращать бюджетные расходы и проводить структурные реформы, передает Bloomberg.

Определенное влияние на котировки "черного золота"оказывают данные аналитиков компании DigitalGlobe Inc., согласно которым запасы сырья на складах в США в штате Оклахома снизились на 1,32 миллиона баррелей до 28,3 миллиона баррелей в период с 1 по 3 ноября.