Сегодня РФ, Германия, Франция и Голландия запустят "Северный поток"

Первая очередь газопровода "Северный поток", строительство которой началось в апреле 2010 года, во вторник будет запущена в эксплуатацию. В торжественной церемонии в Любмине (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) примут участие президент РФ Дмитрий Медведев, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и премьер-министр Франции Франсуа Фийон.

Акционерами проекта Nord Stream являются "Газпром" "GAZP" (51%), немецкие Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и нидерландская Gasunie (по 9%).

Nord Stream является новым маршрутом для экспорта российского газа в Европу. Газопровод протяженностью 1,22 тысячи километров проходит по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Пропускная способность первой очереди газопровода составит 27,5 миллиарда кубометров газа в год. Завершение строительства второй нитки осенью 2012 года позволит увеличить пропускную способность Nord Stream до 55 миллиардов кубометров в год. "Газпром" уже подписал долгосрочные контракты на поставку газа по Nord Stream клиентам в нескольких странах ЕС, включая Германию, Данию, Нидерланды, Бельгию, Францию и Великобританию.

В настоящее время российский газ поставляется в Западную Европу двумя путями - по территории Белоруссии и затем Польши, а также через Украину и затем Словакию, причем на последний маршрут приходится две трети поставок. С началом работы первой ветки "Северного потока" газ из РФ сможет поступать в Германию и другие западноевропейские страны напрямую, что, по мнению Fitch, приведет к сокращению транзита через Украину и Словакию.

Маршрут газопровода "Северный поток" проходит через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, а также через территориальные воды России, Дании и Германии. Строительство первой нитки началось в апреле 2010 года и было завершено в июне 2011 года. Строительство второй нитки началось в мае 2011 года. Согласно графику, транспортировка газа по второй нитке начнется в последнем квартале 2012 года. В настоящее время ее строительство идет с опережением графика, построено уже 0,803 из 1,224 километра.

Проект Nord Stream позволит покрыть существенную часть прогнозируемого к 2030 году в Европе дефицита газа. Согласно прогнозам, импорт газа в страны ЕС возрастет в ближайшее десятилетие примерно на 200 миллиардов кубометров (более чем на 50%). Благодаря прямому соединению крупнейших в мире запасов газа, расположенных в России, с европейской газотранспортной системой, "Северный поток" сможет удовлетворить около 25% дополнительной потребности региона в импортном газе, передает ПРАЙМ-ТАСС.