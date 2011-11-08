НАК «Надра Украины» за 9 месяцев сократила прибыль на 80% – до 0,5 млн. грн.

Национальная акционерная компания «Надра Украины» завершила январь-сентябрь с чистой прибылью 0,477 млн. грн., что на 80,1% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре НАК "Надра Украины" увеличила чистый доход на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 116,691 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 23,1% – до 143,171 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год НАК «Надра Украины» завершила с чистой прибылью 5,012 млн. грн., тогда как за 2009 год чистый убыток составил 34,999 млн. грн.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.