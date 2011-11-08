Госэнергоэффективности и РЭА подписали меморандум о сотрудничестве
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины и ГП «Российское энергетическое агентство» (РЭА) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергосбережения и энергоэффективности.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ подписан главой Госэнергоэффективности Николаем ПАШКЕВИЧЕМ и заместителем генерального директора РЭА Юлией ЧЕРНЯХОВСКОЙ в Киеве во вторник.
Документ предусматривает, в частности, сотрудничество в сфере обмена опытом и информацией, консультации в сфере норматива правового поля, а также совместное обучение специалистов в сфере энергоэффективности.
После подписания документа глава Госэнергоэффективности Н.ПАШКЕВИЧ отметил, что подписание соглашения будет способствовать объединению усилий украинских и российских специалистов в перенятии передового европейского опыта в сфере энергоэффективности.
В свою очередь Ю.ЧЕРНЯХОВСКАЯ отметила, что для России очень важен опыт украинских партнеров в области создания законодательной базы, а также в области поддержки конкретных инвестиционных проектов, связанных с энергосбережением.
Ю.ЧЕРНЯХОВСКАЯ выразила надежду, что в будущем в рамках указанного меморандума стороны будут реализовывать конкретные совместные проекты в данной сфере.
«Для нас важен путь, который прошла Украина в области создания законодательной базы и в области поддержки конкретных инвестиционных проектов», - подчеркнула она.