Госэнергоэффективности и РЭА подписали меморандум о сотрудничестве

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины и ГП «Российское энергетическое агентство» (РЭА) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергосбережения и энергоэффективности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ подписан главой Госэнергоэффективности Николаем ПАШКЕВИЧЕМ и заместителем генерального директора РЭА Юлией ЧЕРНЯХОВСКОЙ в Киеве во вторник.

Документ предусматривает, в частности, сотрудничество в сфере обмена опытом и информацией, консультации в сфере норматива правового поля, а также совместное обучение специалистов в сфере энергоэффективности.

После подписания документа глава Госэнергоэффективности Н.ПАШКЕВИЧ отметил, что подписание соглашения будет способствовать объединению усилий украинских и российских специалистов в перенятии передового европейского опыта в сфере энергоэффективности.

В свою очередь Ю.ЧЕРНЯХОВСКАЯ отметила, что для России очень важен опыт украинских партнеров в области создания законодательной базы, а также в области поддержки конкретных инвестиционных проектов, связанных с энергосбережением.

Ю.ЧЕРНЯХОВСКАЯ выразила надежду, что в будущем в рамках указанного меморандума стороны будут реализовывать конкретные совместные проекты в данной сфере.

«Для нас важен путь, который прошла Украина в области создания законодательной базы и в области поддержки конкретных инвестиционных проектов», - подчеркнула она.