Украине не страшна потеря статуса страны-транзитера?
Россия, Германия, Франция и Голландия запустили "Северный поток"...
Украине не стоит бояться потери объемов прокачки российского газа через свою газотранспортную систему, вплоть до полной остановки его транзита. Такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня в ходе круглого стола "Чем закончится газовый конфликт Украины с Россией", организованного Институтом Горшенина.
Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что сегодня началась экспериментальная прокачка газа через газопровод "Северный поток", который будет наполняться, в том числе, и за счет уменьшения транзита российского газа через украинскую ГТС. «Сегодня символичный для Украины день. Если в перспективе случится так, что Украина перестанет быть газотранзитным государством, то нет в этом большой беды. На транзите мы в год зарабатываем аж 1,5 миллиарда долларов, это не та сумма, за которую можно торговать независимостью. Такую сумму 45-миллионая Украина легко может перекрыть. Поэтому нынешней власти не стоит лить крокодильи слезы и делить с Россией ГТС только для того, чтобы что-то текло через Украину», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.
По его мнению, перестав прокачивать российский газ в Европу, Украина избавится от массы проблем. «Мы избавимся от головной боли, которая едва ли не каждые 3 года появляется у нас в виде газовой войны, претензий, что мы крадем газ. Не будет транзита - не будет этих проблем», - подчеркнул эксперт.
При этом он напомнил, что идея создания трехстороннего (Украина, Россия, ЕС) консорциума по модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы провалилась еще в 2002 году. «Тогда канцлер Германии Герхард ШРЕДЕР действительно согласился участвовать в консорциуме с Украиной и Россией. Но когда он посоветовался с серьезным бизнесом в Германии, то он понял, что никто из крупных бизнесменов в такой консорциум инвестировать не захочет. Теперь, когда Европа продвигает Третий энергетический пакет, солидные европейские компании тем более не пойдут в такой консорциум. Ну разве что придет какая-то пустышка, которую подкупят, в результате украинскую ГТС, так или иначе, раздеребанят», - считает эксперт.
Как сообщал УНИАН, 26 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что Россия согласилась на создание с Украиной трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой при участии Европейского Союза.