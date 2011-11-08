Украине не страшна потеря статуса страны-транзитера?

Украине не стоит бояться потери объемов прокачки российского газа через свою газотранспортную систему, вплоть до полной остановки его транзита. Такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня в ходе круглого стола "Чем закончится газовый конфликт Украины с Россией", организованного Институтом Горшенина.

Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что сегодня началась экспериментальная прокачка газа через газопровод "Северный поток", который будет наполняться, в том числе, и за счет уменьшения транзита российского газа через украинскую ГТС. «Сегодня символичный для Украины день. Если в перспективе случится так, что Украина перестанет быть газотранзитным государством, то нет в этом большой беды. На транзите мы в год зарабатываем аж 1,5 миллиарда долларов, это не та сумма, за которую можно торговать независимостью. Такую сумму 45-миллионая Украина легко может перекрыть. Поэтому нынешней власти не стоит лить крокодильи слезы и делить с Россией ГТС только для того, чтобы что-то текло через Украину», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его мнению, перестав прокачивать российский газ в Европу, Украина избавится от массы проблем. «Мы избавимся от головной боли, которая едва ли не каждые 3 года появляется у нас в виде газовой войны, претензий, что мы крадем газ. Не будет транзита - не будет этих проблем», - подчеркнул эксперт.

При этом он напомнил, что идея создания трехстороннего (Украина, Россия, ЕС) консорциума по модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы провалилась еще в 2002 году. «Тогда канцлер Германии Герхард ШРЕДЕР действительно согласился участвовать в консорциуме с Украиной и Россией. Но когда он посоветовался с серьезным бизнесом в Германии, то он понял, что никто из крупных бизнесменов в такой консорциум инвестировать не захочет. Теперь, когда Европа продвигает Третий энергетический пакет, солидные европейские компании тем более не пойдут в такой консорциум. Ну разве что придет какая-то пустышка, которую подкупят, в результате украинскую ГТС, так или иначе, раздеребанят», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что Россия согласилась на создание с Украиной трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой при участии Европейского Союза.