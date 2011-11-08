Первая нитка «Северного потока» введена в эксплуатацию

Москва. В эксплуатацию введена первая нитка газопровода «Северный поток».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, церемония начала поставок транслировалась в прямом эфире российским телевидением.

В частности, на немецком побережье Балтийского моря в городе Любмин символический вентиль белого цвета открыли президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, премьер-министр Нидерландов Марк РЮТТЕ, премьер-министр Франции Франсуа ФИЙОН, комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР, а также акционеры проекта.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая на церемонии начала поставок газа по «Северному потоку», сообщил, что сегодня открывается новая страница в партнерстве РФ и Евросоюза.

«Российский газ впервые будет поступать в страны ЕС напрямую», - подчеркнул он, добавив, что тем самым укрепляется энергобезопасность.

По его словам, новый газопровод самый современный и отвечает всем экологическим требованиям.

Он отметил, что Россия планирует наращивать сотрудничество со странами ЕС в области энергетики.

«Мы и дальше будем последовательно наращивать энергетическое сотрудничество с нашими европейскими партнерами, привлекать инвестиции в добывающие, распределительные активы», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его убеждению, такое участие позволит минимизировать риски по всей цепочке энергоснабжения.

Кроме этого, он отметил, что немецкие, французские и другие компании активно участвуют в разработке российских газовых месторождений.

«Мы, в свою очередь, заинтересованы в развитии газораспределительной инфраструктуры, сооружении современных и экологически чистых генерирующих мощностей, в том числе, парогазовых электростанций. Мы рассчитываем, что на пути этого сотрудничества не будет никаких искусственных барьеров», - сказал он.

Он подчеркнул, что экономически оправданной альтернативы этому сотрудничеству нет и быть не может.

«Это сотрудничество и взаимовыгодное и носящее долгосрочный характер», - сказал он.

Справка УНИАН: Газопровод на морском участке Выборг - Грайфсвальд (официальный конечный пункт; непосредственный выход на сушу и основные технические сооружения расположены в г.Любмине) протяжённостью 1128 км будет иметь две параллельные ветки, рассчитанные на поставку 55 млрд. куб. м газа в год. По «Северному потоку» российский природный газ будет доставляться напрямую германским и европейским потребителям.

Сырьевая база «Северного потока» - Южно-Русское и Штокмановское месторождения.

Торжественная закладка газопровода состоялась 9 декабря 2005 г. в пос. Бабаево Вологодской области.

6 сентября 2011 года В.ПУТИН дал старт подаче технологического газа на морской участок газопровода «Северный поток» на газокомпрессорной станции «Портовая», являющейся конечной точкой магистрального газопровода Грязовец-Выборг, в которой он соединяется с "Северным потоком".

Сдача в эксплуатацию второй ветки, которая удвоит пропускную способность "Северного потока", планируется в конце 2012 г. Строительство газопровода «Северный поток» ведет Nord Stream AG – совместное предприятие, владельцами которого являются «Газпром», BASF SE («A+»/прогноз «стабильный»)/Wintershall Holding GmbH, E.ON Ruhrgas AG (дочерняя структура E.ON AG), Gasunie и GDF Suez SA.