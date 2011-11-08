Польская PGNIG намерена повысить цены на газ для населения минимум на 20% - СМИ

Варшава. Польская государственная нефтегазовая компания PGNIG хочет повысить цены на поставляемый домохозяйствам газ в следующем году по крайней мере на 20% процентов, что приведет к увеличению затрат только на отопление от 10 до почти 20 долларов в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет польская Gazeta Wyborcza от 8 ноября.

По данным газеты, компания уже подала заявку на увеличение цены на газ для домохозяйств в URE, утверждающий тарифы на энергоносители в стране, но традиционно не информирует, насколько хочет поднять цены в следующем году.

Согласно неофициальным сообщениям, которые приводит газета, PGNIG в своей заявке предлагает увеличить цены минимум на 20%.

GW отмечает, что сейчас домохозяйства платят за отопление газом по 0,45 центов (1долл.=3,1 злот.) за кубометр, что в среднем с учетом НДС обходится семьям в около 100 долларов в месяц (без оплаты за доставку газа).

«Обычно URE сдерживает аппетиты PGNiG, но даже если повышение составит «только» 10%, то за газ для отопления придется платить на около 10 долларов больше», - пишет газета, указав, что часть поляков используют газ также для приготовления пищи.

Издание также отметило, что, по данным российских СМИ, в 2010 году Польша платила за импортируемый из России газ в среднем 336 долларов за тысячу кубометров, в то время как ее крупнейший западный сосед Германия - 271 доллар, а Великобритания - 191 доллар.

Как сообщал УНИАН, вчера компания PGNiG объявила о начале процедуры рассмотрения ее спора с российским «Газпромом» о цене поставляемого в Польшу газа в международном Арбитражном суде в Стокгольме.

Согласно неофициальным данным, поляки хотят получить от россиян 10% скидки, что позволит ежегодно сэкономить стране, импортирующей около 10 млрд. кубометров российского газа, более 0,5 млрд. долларов.

38-миллионая Польша за счет собственной добычи газа покрывает около трети своих потребностей, импортируя остальной газ из Российской Федерации.