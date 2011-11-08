Киев присоединился к программе энергетического развития городов Украины.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, председатель КГГА Александр ПОПОВ подписал Соглашение мэров за стабильное энергетическое развитие.

«Недавно мы приняли городскую программу повышения энергоэффективности на 2011-2015 годы. Актуально – разработка Муниципального энергетического плана столицы. Подписание Соглашения мэров станет еще одним шагом в реализации концепции энергоэффективной модернизации городского хозяйства и обязательно найдет свое отражение в Стратегии развития города Киева до 2025 года», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Он заметил, что присоединение Киева к «Соглашению мэров за стабильное энергетическое развитие» является важным и принципиальным шагом. По словам А.ПОПОВА, городская власть хорошо осознает, что вопрос энергосбережения и энергоэффективности является приоритетным вопросом для столицы Украины.

«Мы, безусловно, берем на себя определенную ответственность за проведение курса, связанного с энергосбережением и положительным влиянием на экологическое состояние, уменьшая парниковые выбросы. Хочу заверить наших коллег в том, что Киев, подписав соглашение, будет надежным партнером в реализации программ, связанных с энергосбережением и энергоэффективностью», – сказал руководитель столичной горгосадминистрации.

В частности, киевская власть будет способствовать рациональному использованию энергоресурсов, контролировать уменьшение вредных выбросов в воздух и будет обеспечивать стабильное развитие города.

Кроме того, согласно Договору, в течение года городская администрация обязуется разработать План действий для стабильного энергетического развития Киева и представить его общественности.