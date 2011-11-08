«Укрэнерго» выставит на аукцион 1,8 ГВт сечения для экспорта в декабре

НЭК «Укрэнерго» выставит на аукцион по экспорту электроэнергии в декабре т.г. доступ к пропускной способности сечения Украины мощностью 1,8 тыс. МВт.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте оператора Объединенной энергосистемы Украины.

Согласно сообщению, аукцион состоится 15 ноября.

На торги будет выставлен доступ к 300 МВт украинско-молдавского сечения, 400 МВт сечения «ОЭС Украины – ОЭС Беларуси», а также 1100 МВт сечения по направлению в Российскую Федерацию.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.