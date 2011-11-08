Дело Тимошенко открыло европейцам глаза на проблемы в газовых договоренностях с РФ - эксперт

В ходе суда на экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО европейская общественность смогла осознать, насколько глубока для Украины проблема выполнения договоренностей с РФ о поставках газа от 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в ходе круглого стола "Чем закончится газовый конфликт Украины с Россией", организованного Институтом Горшенина, высказал президент Киевского международного энергетического клуба "Q-club" Александр ТОДИЙЧУК.

По его словам, до начала судебного разбирательства по делу Ю.ТИМОШЕНКО в Европе имели очень поверхностное представление об условиях поставок российского газа в Украину. «Открыли кран — пошел газ, и в Европе на этом успокоились. Сегодня многие европейцы действительно удивляются — неужели вы действительно платите такую цену? То есть это судебное дело, при всем его негативе, все же принесло Украине небольшую пользу. Даже рядовые граждане Евросоюза получили информацию о том, какой ценой Украина в январе 2009 года решила газовый конфликт с Россией. В результате общественное мнение в Европе, пусть и с опозданием, но начинает переходить на сторону Украины», - сказал эксперт и добавил: «Россияне тоже понимают, что цена для Украины несправедливая, но продолжают закрываться «харьковским соглашением», мол, мы вам уже 100 долларов подарили, а вы еще чего-то хотите. На Западе «Газпром» как раз и пытается доказать, что украинцы постоянно требуют все больших скидок».

В свою очередь, директор энергетических программ Центра "НОМОС" Михаил ГОНЧАР отметил, что, по мнению многих европейских экспертов, проблема для Украины заключается не только в договоре, заключенном в январе 2009 года, но и в более ранних договоренностях с РФ. «В 2009 году мы уже в значительной мере пожинали плоды января 2006 года. Все прекрасно помнят, что такой поддержки и доверия к Украине со стороны Европы, какая была в 2006 году, не было никогда. Газовая война 2006 года воспринималась в Брюсселе как наказание за «оранжевую революцию». Но россияне и в 2006-м, и в 2009 году смогли найти такой коррупционный инструмент воздействия на украинскую политико-олигархическую власть, который позволил им достичь своих интересов, а Украине потерять поддержку Евросоюза», - подчеркнул М.ГОНЧАР.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. По решению суда, она не сможет занимать государственные должности на протяжении трех лет после отбывания наказания.

25 октября защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО сообщил, что передал в канцелярию Печерского райсуда Киева апелляцию на приговор Ю.ТИМОШЕНКО по «газовому» делу.